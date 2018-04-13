البعثة الأممية في ليبيا: غسان سلامة اتصل بخليفة حفتر اليوم

أعلنت بعثة الأمم للدعم في ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، غسان سلامة، أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة.
ويأتي إعلان البعثة الأممية عن الاتصال بين المسؤول الأول فيها وقائد الجيش الليبي، بعد تداول أنباء عن وفاة المشير خليفة حفتر، في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة والمشير خليفة حفتر، حيث تطرقا إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية”.
جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في #ليبيا #غسان_سلامة و المشير خليفة #حفتر حيث تطرقا الى البحث في الأوضاع العامة في البلاد و التطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية
— UNSMIL (@UNSMILibya) April 13, 2018
وفي الإطار ذاته، أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش الوطني خليفة حفتر ليل الجمعة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي إن الثني اطمأن على صحة المشير حفتر خلال الاتصال الهاتفي.
ونفي العريبي في التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة الإشاعات التي بثتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان حول تدهور الوضع الصحي للمشير خليفة حفتر.
وكان مصدر دبلوماسي ليبي قال، في وقت سابق الجمعة، في حديث خاص لـ”إرم نيوز”: إن “الشائعات التي تم تداولها حول وفاة قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، غير صحيحة”.