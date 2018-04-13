البعثة الأممية في ليبيا: غسان سلامة اتصل بخليفة حفتر اليوم

أعلنت بعثة الأمم للدعم في ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية، غسان سلامة، أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الجمعة، بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة.

ويأتي إعلان البعثة الأممية عن الاتصال بين المسؤول الأول فيها وقائد الجيش الليبي، بعد تداول أنباء عن وفاة المشير خليفة حفتر، في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة والمشير خليفة حفتر، حيث تطرقا إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية”.

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في #ليبيا #غسان_سلامة و المشير خليفة #حفتر حيث تطرقا الى البحث في الأوضاع العامة في البلاد و التطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية — UNSMIL (@UNSMILibya) April 13, 2018