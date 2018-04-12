قبيل جمعة “حرق العلم الإسرائيلي”.. ليبرمان يحذّر حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل لديها القدرة على الصمود في وجه صواريخ حركة حماس، محذّرًا إياها بأن إسرائيل أقوى منها ولن يتم كسرها أبدًا.

وأضاف ليبرمان، خلال كلمة ألقاها، مساء الخميس، في احتفال بذكرى “المحرقة”، مخاطبًا حركة حماس: “لديكم الفرصة لتغيير اتجاه تفكيركم، والبدء بخطوات جديدة، عليكم التفكير كيف تعيشون إلى جانب إسرائيل، وليس كيف تدمرونها، فهذا أفضل بكثير أولًا وقبل كل شيء بالنسبة لكم، ولسكان إسرائيل، والمنطقة بأسرها، فليس لديكم فرصة أخرى”، بحسب موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما تجري الاستعدادات الميدانية لفعاليات الجمعة الثالثة من مسيرة العودة، والتي اتفق على تسميتها، جمعة “حرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني”.

وعمد شبان فلسطينيون إلى تجهيز الأعلام الإسرائيلية تمهيدًا لحرقها الجمعة، في حين جمع آخرون مئات الإطارات المطاطية، استعدادًا لإشعالها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

يذكر أن أكثر من 30 شهيدًا سقطوا خلال مسيرات العودة التي انطلقت منذ أسبوعين، ولا تزال فعاليات المسيرات مستمرة تمهيدًا لانطلاق المسيرة الكبرى في ذكرى يوم النكبة الذي يأتي في الخامس عشر من أيار/مايو المقبل.