الكويت.. عفو أميري عن 2280 سجينًا والإفراج الفوري عن 446

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، العفو عن 2280 سجينًا، شملهم المرسوم الأميري لعام 2018، بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها على بعض الأشخاص.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان: إن المرسوم الأميري تضمن الإفراج الفوري عن 446 سجينًا.

وأضاف البيان أن المرسوم تضمن تخفيض العقوبات الجزائية عن 1633 سجينًا، ورفع سابقة الإبعاد عن 169 سجينًا، والإفراج الفوري، ويبقى على ذمة قضايا أخرى عن 32 سجينًا.

وأوضح أن العفو شمل إسقاط الغرامات المالية عن 608 نزلاء، وإسقاط كفالات 43 سجينًا.

وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء عبدالله المهنا، وفقًا للبيان: إن “أعداد النزلاء المشمولين بالعفو لهذا العام ضعف الأعوام السابقة”.

وفي شهر يوليو/تموز من عام 2017، أمر المرسوم الأميري بالعفو عن بقية العقوبات المحكوم بها على 1207 أشخاص، وشمل العفو 261 سجينًا بالإفراج الفوري، و757 سجينًا بتخفيض العقوبات الجزائية، وشمل رفع سابقة الإبعاد عن 189 وافدًا، والعفو عن بعض الغرامات المالية.