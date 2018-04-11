تحذير الملاحة الجوية بشرق المتوسط من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة

أصدرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية تحذيرا عاجلا تدعو فيه شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

ورصدت مصادر ميدانية تحليقا مكثفا لطائرات التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سوريا، فوق منطقة التنف الحدودية مع العراق، في مؤشر على ارتفاع وتيرة الاستعداد لضربات جوية مرتقبة ضد النظام السوري.

وتقع في منطقة التنف جنوب شرق سوريا قاعدة تابعة للتحالف الدولي، قد تكون إحدى نقاط انطلاق المقاتلات لشن ضربات جوية ضد أهداف محددة.

وتصاعدت التهديدات الغربية مؤخرا لرد قوي بشأن الهجوم الكيماوي الذي تقول القوى الغربية إن النام السوري قد شنه ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية قبل يومين والذي تسبب في مقتل عشرات المدنيين اختناقا.