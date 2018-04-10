بالصور.. السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية: إن الرئيس المصري كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد، والوفد المرافق في زيارته لمصر التي تستغرق يومين، بحسب بيان للرئاسة المصرية صدر في وقت سابق.

وفي شباط/فبراير الماضي، زار السيسي الإمارات ضمن جولة خليجية شملت سلطنة عُمان أيضًا؛ لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية وتعزيز أوجه التعاون.

وكانت آخر زيارة لمسؤول إماراتي لمصر، في آذار/مارس الماضي، أجراها وزير الخارجية الإماراتي،عبدالله بن زايد؛ للتنسيق والتشاور في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان سابق للرئاسة المصرية.