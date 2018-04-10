الرئيس السوداني يأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد فورًا

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد؛ استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا”، فإن “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتي تعزيزًا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد، التي أشار إليها البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية، مطلع أبريل الحالي”.

وفي نفس السياق، قال حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب الرئيس، إن “الجهات المختصة قد وضعت قرار البشير بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري”.