مصر.. أنباء عن مفاوضات بين “الغد” وجبهة “ساويرس” للاندماج في حزب واحد

تجري الجبهة الحزبية لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مفاوضات جادة مع رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، للاندماج في حزب سياسي واحد خلال الفترة المقبلة.

وعقد أعضاء جبهة “ساويرس” اجتماعًا مع موسى مصطفى موسى، من أجل مناقشة آلية تشكيل حزب موحد أو الانضمام لحزب الغد للعمل سويًا في المستقبل.

ودار النقاش بين الطرفين حول كيفية إنجاح هذا الاندماج والآليات السياسية المشتركة بينهما، والعمل على وضع برنامج محدد يجمع الطرفين للاتفاق حول الدفع بمرشح رئاسي في انتخابات 2022، والمنافسة كذلك على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وخسر موسى مصطفى موسى مؤخرًا السباق الانتخابي الرئاسي بعدما حصل على 656 ألفًا و534 صوتًا بنسبة 2.92% مقابل حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا بنسبة 97%.

وأعلن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن أزمة كبيرة انتهت بانقسامه إلى جبهتين، واحدة تندرج تحت مجلس أمناء الحزب وساويرس، وأخرى تقف خلف رئيس الحزب الحالي عصام خليل.

وفي ديسمبر 2016، نشب خلاف داخل الحزب بسبب تعديلات المؤتمر العام للحزب للائحة الداخلية، ودور مجلس الأمناء بالحزب، لتنتهي تلك التعديلات بإلغاء مجلس الأمناء بالحزب بشكل نهائي، ما دعا المجلس وساويرس لعقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات اعتراضًا على تلك القرارات، وتحريك دعاوى قضائية ببطلانها.