حماس: “جمعة الكوشوك” أفشلت مؤامرة الحصار

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة، إن “مؤامرة الحصار والتجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني قد فشلت”.

وأضاف السنوار، في كلمة أمام آلاف المتظاهرين في الجمعة الثانية لمظاهرات العودة “جمعة الكوشوك”، في مدينة خانيونس: “قالوا غزة ستتخلى عن ثوابتها ومشروع التحرير والعودة إذا جوعت”، مضيفًا: “لكن تخرج غزة اليوم، الصغير والكبير والرجل والمرأة والطفل تقول إن هذا هو العدو الذي يحاصرنا إذا انفجرنا سننفجر في وجهه”.

وتابع: “سنفاجئ شعبنا وشبابنا والعالم كله وسنقتلع الحدود وسنعود إلى أرضنا وسنصلي بالقدس”.

وأكد السنوار أن الهتافات التي يرددها المتظاهرون هي كلمات الزعيم الخالد الراحل أبو عمار (الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات)، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني بـأكمله سيبقى على عهد المقاومة والتحرير.

وفي السياق ذاته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، اليوم الجمعة، إن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، هي أولى خطوات تحرير فلسطين.

وشدد، في تصريحات إذاعية: “إذا تطور الوضع الميداني في قطاع غزة، وارتكب الاحتلال مزيدًا من الجرائم، سنجلس نحن في حماس لدراسة طبيعة الرد المناسب للحفاظ على هذه المسيرة”.

وأضاف الزهار قائلًا: “نحن حتى هذه اللحظة، نؤكد على سلمية المسيرة ونتابع أولاً بأول، ولا نقول ماذا نفعل، ولكن تعودنا أن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل، وعندما اعتدى علينا الاحتلال خلال 3 حروب كان ردنا بالوسائل الملائمة، وليس من الحكمة أن نتحدث عن الوسائل”.

وأشار إلى أن الاحتلال يعرف ما هي قوة حماس، وطريقة تفكيرها في الرد، مشددًا على أن حماس لا يمكن لها أن تترك الشعب الفلسطيني لجرائم الاحتلال، مهما كانت التضحيات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 252 بجراح مختلفة منها 5 خطيرة في الرأس والمناطق العلوية من الجسم، فيما تم علاج عشرات المواطنين ميدانيًا من خلال النقاط الطبية والطواقم الإسعافية المنتشرة شرق قطاع غزة.