ترامب طلب سحب قواته من سوريا في غضون 6 أشهر‎

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالب بسحب قوات بلاده من سوريا قبل الانتخابات الفرعية للكونغرس المزمعة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب خبر نشرته، أمس الأربعاء، وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية للأنباء، نقلًا عن مصادر رفيعة المستوى بالبيت الأبيض، رفضت الكشف عن هويتهم.

وذكر مسؤولون أن ترامب لم يصدر بعد أمرًا رسميًا بخصوص سحب القوات، ولم يقدم جدولًا زمنيًا لعملية الانسحاب للرأي العام، غير أنهم أكدوا أن الرئيس طلب انسحاب القوات قبل انتخابات الكونغرس.

وكان ترامب، قد قال في، وقت سابق، إن قوات بلاده “ستغادر سوريا قريبًا جدًا، ونترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر، سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%. لقد هزمناهم بوتيرة سريعة”.

وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بوجود 2000 جندي أمريكي في سوريا.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل “داعش” في العراق وسوريا منذ قرابة 4 سنوات.

كما تقدم واشنطن الدعم لمسلحين أكراد بحجة محاربة الأخير لتنظيم “داعش” في سوريا.