تقرير: قمة أنقرة اتفقت على تقسيم سوريا وتقاسمها

قرأت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية في القمة الثلاثية، الروسية التركية الإيرانية، التي انعقدت في أنقرة الأربعاء، تقسيمًا واقعًا لسوريا وبمعطيات سياسية، وعسكرية تشير إلى أنه تقاسم طويل الأمد، كما قالت.

وعرضت الوكالة إلى ما وصفته بأنه “قمة مسبوقة بانتصارات عسكرية” للدول الثلاث، يعززها غموض وارتباك في الموقف الأمريكي؛ ما من شأنه أن يكرس توزعة جغرافية لسوريا يصبح فيها دور القوات الأمريكية هو تحديد رقعة الأرض التي ستكون محسوبة لصالح الرئيس بشار الأسد بعد أن تأكد بقاؤه في السلطة.

تأكيد لا معنى له على وحدة الأرض وكانت قمة الرؤساء الثلاثة، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن روحاني في أنقرة، كررت، الأربعاء، تأكيدها وحدة الأراضي السورية، وهو تأكيد، كما قالت بلومبيرغ، لا يعني شيئًا في مقابل الحقائق التي تشير إلى أن روسيا وتركيا وإيران باقيات على الأراضي السورية بتقاسم يحتاج في النهاية إلى الموافقة الضمنية من طرف الشريك الرابع وهو الولايات المتحدة. فالحرب انتهت تقريبًا والأطراف المنتصرة باقية على الأرض بموجب تقاسم إجرائي نطقت به قمة أنقرة في توقيتها وحيثياتها، كما قالت.