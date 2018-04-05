علي الخشيبان لـ “إرم نيوز”: الجيل الإعلامي الجديد لم يمر بالخبرة المطلوبة

قال الكاتب والأكاديمي السعودي علي الخشيبان، إن الحديث عن الإعلام العربي يتطلب أن نشاهد الصورة الكاملة، فالإعلام العربي يأتي بجيل جديد من الإعلاميين لم يمروا بالخبرة الإعلامية المعتادة التي اعتدنا أن تكون هي المسار لكل إعلامي.

وأضاف في لقاء مع “إرم نيوز” على هامش مشاركته في “منتدى الإعلام العربي” بدبي، أن “وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت لهم الدخول بقوة للتأثير في المجتمع.

وأضاف أنه “يجب علينا إيجاد مقاربة بين الإعلام التقليدي الذي يتسم بالثقافة والبعد المعرفي، والإعلام الحديث الذي يصف حياته اليومية ويعتبرها هي الواقع الحقيقي للصورة الإعلامية وتصدير المعلومة”.

وأوضح أنه “لا يمكن أن يكون هنالك امتداد للإعلام العربي بانقطاع عن الجيل السابق، ولا زال الإعلام العربي التقليدي يحاول أن يتصدر المشهد من جديد، لكن بحاجة لإيجاد طريقة للتوافق بينهما قدر الإمكان”.

وانطلقت في دبي، الثلاثاء الماضي، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.