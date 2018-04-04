بالفيديو ..أكاديمي سعودي يشبه انتشار الإعلام بـ”إمبراطورية النمل”

شبه الأكاديمي السعودي الدكتور عبدالله الغذامي، انتشار الإعلام في العالم العربي بـ”إمبراطورية النمل” لما شكلته من سرعة وسهولة في الانتشار والتوسع عبر مختلف الأدوات، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الغذامي في لقاء خاص أجراه مع “إرم نيوز” على هامش منتدى الإعلام العربي المقام في إمارة دبي، إن المواطن العربي أضحى لا يعتمد فقط على وسائل الإعلام الرسمية التقليدية، بل إن أي شخص يستطيع أن ينقل المعلومة من أي مكان في العالم.

وأضاف أن ذلك في بعض الأحيان يروج للشائعات، لكن مدى تأثيره ينعكس على مصداقية الشخص في المستقبل، ومع ذلك علينا أن ننظر للجانب الإيجابي من هذه الثورة التي جاءت لأن المواطن العربي كان متعطشًا للحديث والتعبير عن رأيه.

وأوضح، علينا أن ندرك أن الإعلام لم يعد بيد مؤسسة أو شخص واحد بل توجد وسائل أخرى لتلقي المعلومة.

وأطلقت في دبي، يوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الإعلامي العربي 2018 في دورتهِ السابعة عشر تحت عنوان ( تحولات إعلامية مؤثرة )، وسط حضور إعلامي كبير شمل مختلف القيادات والناشطين في القطاع من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويبحث المنتدى عبر اللقاءات والنقاشات واقع الإعلام العربي ومسؤوليته في التأثير على الأحداث، ومدى الحاجة إلى صناعة رأي عام واعٍ يكون لهُ دور إيجابي ومصداقية.