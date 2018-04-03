جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيًا اصطدمت سيارته بمحطة انتظار حافلات في الضفة

قتل جنود إسرائيليون فلسطينيًا بالرصاص، صباح الثلاثاء؛ إثر اصطدام سيارته بمحطة انتظار للحافلات قرب مستوطنة أريئيل وسط الضفة الغربية، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن السائق وهو في الثلاثينيات من العمر، حاول الفرار من المركبة ذات اللوحات الإسرائيلية، لكن جنودًا إسرائيليين كانوا في الموقع أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلًا.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أخرى، فيما تبين أن المركبة التي يقودها الفلسطيني “مسروقة”.

ولفتت إلى أن الأمن بدأ تحقيقات في الحادث لمعرفة خلفياته.

وبخلاف الرواية الإسرائيلية، لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب رسمي من مصادر فلسطينية حول الحادثة.