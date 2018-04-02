لبنان.. إطلاق نار على سيارة الشيخ الجوهري المعارض لحزب الله في بعلبك

أطلق مجهولون النار اليوم الإثنين على سيارة الشيخ الشيعي المعارض لحزب الله عباس الجوهري، المرشح للمقعد الشيعي لمنطقة بعلبك الهرمل، كما تعرّض سائقه للضرب، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية لبنانيّة.

وفي التفاصيل، قام مجهولون على متن سيارة مرسيدس من دون لوحة تسجيل بإطلاق الرصاص على سيارة الجوهري في بعلبك، ومن ثم ضربوا السائق قبل أن يلوذوا بالفرار. ولم يكن رجل الدين متواجدًا في السيّارة.

يشار إلى أنّ الشيخ الجوهري سبق أن أوقف منذ أسبوعين على خلفية مشاركته بالانتخابات ضد حزب الله، ووُجّهت إليه تهمة اتّجار بالمخدرات، قبل أن يعاد إطلاقه بعد وقت قصير.

وفي هذا الصدد، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ مرافق الجوهري كان قد أقدم في أيار/مايو الماضي “على إطلاق النار على شاب من آل وهبي ولم يصبه، وقامت اليوم مجموعة من آل وهبي بإطلاق النار عليه”.