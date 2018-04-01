بعد تحركات “البوليساريو”.. المغرب يتوعد بردّ ميداني قوي

توعدت الحكومة المغربية، اليوم الأحد، جبهة “البوليساريو” برد ميداني قوي؛ وذلك ردًا على ما وصفته بـ”الاستفزازات” التي تمارسها الجبهة في الشريط العازل.

وكانت عناصر تابعة لجبهة “البوليساريو” التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية قد قامت، أمس السبت، بتشييد خيام في الشريط العازل، وحشدت بعض عناصرها في المنطقة الحدودية.

وقال عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، خلال اجتماع عقده البرلمان بالعاصمة الرباط، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن المغرب “لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان”.

ويأتي التصعيد بعد أسابيع قليلة من تقديم هورست كولر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، لتقريره أمام مجلس الأمن حول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية، وتقترح كحل للقضية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء حر ونزيه، يمكّن سكان الإقليم الأصليين من تقرير مصيرهم.