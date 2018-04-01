تونس تنفي عرقلة دخول والد عهد التميمي إلى أراضيها للمشاركة بذكرى “يوم الأرض”

تمكن باسل التميمي والد الفلسطينية عهد التميمي الأحد، من الدخول إلى تونس بعد استصدار التأشيرة بناءً على طلب قدمه قبل ثلاثة أيام، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

ونفت الوزارة تهمًا بعرقلة دخول التميمي إلى تونس، من أجل المشاركة في إحياء فعالية “يوم الأرض” في ضاحية القصرين، وفق ما أورده رئيس فرع نقابة المحامين التونسية في الضاحية.

وكان المحامي النقابي عماد الهرماسي قال إن “نقابة المحامين وجهت إلى والد الأسيرة الفلسطينية دعوة إلى تونس، منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، لكن السلطات رفضت ذلك رغم منحه إذن الخروج من وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي”.

وشن الهرماسي هجومًا لاذعًا على سلطات بلاده، بسبب “المماطلة في منح تأشيرات الدخول لشخصيات عربية وإسلامية، بارزة في ميدان حقوق الإنسان والحريات”.

واعتبر الحقوقي التونسي أن “ذلك موقف مسيء لنضال الشعب التونسي، وهي خطوة إلى الوراء، تعكس موقف السلطات من اتخاذ قرارات متعارضة مع إرادة شعبها ونخبه”، وفق تعبيره.

وفي السياق، دعا مندوب نقابة المحامين التونسيين، نواب البرلمان إلى “تجريم التطبيع مع إسرائيل، والتشديد على أن فلسطين ستبقى القضية المركزية للدولة التونسية والأمة العربية”.

وفي ذكرى مناسبة “يوم الأرض” قاد “الائتلاف التونسي من أجل فلسطين” الذي يضم فعاليات قومية ويسارية، مظاهرة جابت وسط العاصمة التونسية، للتنديد باستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الفلسطينيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان.