هل تذكرون آخر وزير داخلية لصدام؟.. شاهد كيف انتهى به المطاف موظفًا بالسودان

تداول ناشطون مساء أمس السبت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحمود ذياب الأحمد آخر وزير للداخلية العراقية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين داخل إحدى المنشآت، قيل إنها في السودان.

وقال مصدر رفيع في نظام الرئيس صدام سابقًا لـ”إرم نيوز” إن “الأحمد مهندس مدني مختص في مشاريع الري، لكنه لا يعلم إن كان في السودان أو غيره”.

وقد شغل الأحمد منصب وزير الداخلية في عهد صدام حتى عام 2003، كما سبق وأن شغل منصب وزير الزراعة عام 1991، إضافة إلى مناصب وزارية ودبلوماسية أخرى.

ووفق ما أورده موقع “السومرية نيوز” العراقي فقد التقطت الصورة في منشأة صناعية في السودان حيث يعمل الرجل حاليًا، وهو الذي يحمل شهادة عليا في الهندسة.

وكانت وزارة العدل العراقية، قد أعلنت في 9 تموز 2012، الإفراج عن الأحمد، بعد انتهاء محكومتيه والتأكد من عدم مطلوبيته للقضاء.

وبحسب موقع “باج نيوز” السوداني الذي نشر الخبر نفسه، فقد وصل الأحمد إلى السودان مهاجرًا بعد الإفراج عنه عام 2012 ليعمل في عدة منشآت بالبلاد.