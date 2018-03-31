الحريري: دول خليجية سترفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان قريبًا

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم السبت، إن عددًا من الدول الخليجية سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة.

وكان الحريري يتحدث خلال لقاء حواري انتخابي في بيروت، أكد فيه أن الحكومة اللبنانية تبذل قصارى جهدها من أجل ترسيخ الاستقرار في البلاد، لتوفير الأجواء المناسبة لعودة السياح إلى بيروت وكل لبنان.

وقال: “سترون قريبًا (لم يحدد متى) أن عددًا من الدول الخليجية (لم يسمها) سترفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، مما سيساهم في تعزيز السياحة في بلدنا وبالتالي تدعيم الاقتصاد ككل”.

ويعوّل لبنان على عودة السياح الخليجيين من أجل تدعيم اقتصاده، بعد أن تضرّر إثر إعلان دول خليجية رسميًا حظر سفر رعاياها إلى لبنان في 2016، لأسباب أمنية.

وكان تفقد السياح الخليجيين إلى لبنان قد تراجع بعد عام 2011 نتيجة اندلاع الأزمة السورية، بينما وصل عام 2009 إلى نصف مليون سائح، معظمهم سعوديون، لم يسجل الصيف الماضي حضورًا سياحيًا خليجيًا في البلاد.