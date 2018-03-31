وسط خلافات سياسية.. تأجيل جلسة للبرلمان الصومالي بأمر رئاسي

أجل البرلمان الصومالي جلسة كانت مقررة اليوم السبت، إلى أجل غير مسمى، بأمر من رئيس البلاد، محمد عبد الله فرماجو، على خلفية تصاعد الخلافات السياسية بين الفرقاء المحليين.

وقالت البرلمانية، عائشة كوس، إن الجلسة تم تأجيلها بسبب الخلافات بين النواب حول مقترح قدمه عدد منهم لسحب الثقة من رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري.

وتقدمت مجموعة من النواب، منتصف آذار/ مارس الجاري، بمقترح لسحب الثقة من جواري، بسبب “تقصيره في أداء مهامه الدستورية”، الأمر الذي رفضه الأخير ونواب آخرون، واتهموا الرئيس فرماجو بالوقوف وراء المقترح.

وقبل أيام، أعلنت لجنة مصالحة شكلها مجلس الشيوخ “الغرفة العليا”، بطلان المقترح، بعد انتهاء المدة القانونية لتصويت البرلمان عليه – 10 أيام – الأمر الذي رفضه مؤيدو الإطاحة بجواري، وطالبوا بعدم عودته لعمله حتى إجراء التصويت.