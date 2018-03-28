بالفيديو.. شاهد محاولة إسرائيلية لاعتقال طفل فلسطيني عمره 3 سنوات

نجح أهالي مدينة الخليل الفلسطينية، أمس الثلاثاء، في تخليص طفل يبلغ من العمر 3 سنوات من أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حادثة صادمة تظهر حجم ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات على أيدي الاحتلال.

وأظهر فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل وهو يجهش بالصراخ، بينما يقوم الجندي الإسرائيلي باصطحابه إلى الشارع، ليقوم أحد المواطنين بتخليص الطفل والعودة به، بحسب الفيديو.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أبشع الانتهاكات بحق الأطفال والنساء، وسط صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تقف مكتوفة الأيدي أمام بطش قوات الاحتلال التي تدعي في المحافل الدولية أنها تتعامل وفق معايير القوانين الدولية.