بالفيديو.. جدل في لبنان بعد ظهور رجل دين شيعي يعزف البيانو

قال حسين الحسيني، وهو رجل دين لبناني ينتمي للطائفة الشيعية، إنه طُرد من المعهد الديني الذي يعمل فيه بعد نشره مقطعًا مصورًا له وهو يعزف البيانو على الإنترنت، الأمر الذي أثار انتقادات من محافظين شعروا بأن هذا سلوك غير لائق من رجل دين.

ونشر رجل الدين الشيعي الحسيني (38 عامًا) وهو عازف بيانو ماهر وشاعر هاوٍ، هذا المقطع لتحدي الصورة النمطية عن رجل الدين.

لكن مشهد رجل دين يرتدي العمامة والعباءة وهو يعزف البيانو كان مبالغًا فيه بالنسبة للبعض، حتى لو كان ما يعزفه من تراث الموسيقى الكلاسيكية.

وقال الحسيني: “الدراسة الدينية، هي مش دراسة منعزلة عن العالم، منعزلة عن الناس، منعزلة عن أخواتها من الاختصاصات الأخرى العلمية”.

وذكر أن معهد الثقلين الذي يعمل به طرده وأوقف صرف راتبه. ورفض المعهد التعقيب.

وكان آية الله علي السيستاني، أعلى مرجع شيعي في العراق وأحد الشخصيات التي يبجلها اللبنانيون، قد قال إنه لا البيانو ولا الموسيقى الكلاسيكية محرمة في الإسلام.

لكن الحسيني استقبل انتقادات على الإنترنت وسمع أن بعض القيادات الدينية اعتبرت المقطع المصور “إهانة للعمامة”.

وقالت إحدى مستخدمات موقع تويتر: “للعلم أنا من محبي الموسيقى والفن وبيتي فيه بيانو وعلمت ابني عزف الجيتار. بس مستحيل أقبل منظر شيخ معمم عم يعزف أدام الناس. العمامة مقدسة وكل مين يتجاوز قيمتها حقي أنتقده”.

ونشر الحسيني مقطع الفيديو في وقت سابق في مارس/ آذار في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد مشاهدات المقطع تجاوز خلال ساعة واحدة عشرة آلاف مشاهدة.

وإلى جانب الموسيقى ينشر الحسيني قصائد حب ألفها بشكل منتظم. وكان يكتب كلمات أغاني جماعة حزب الله التي تمدح الجماعة الشيعية المدعومة من إيران ومقاتليها.

وقال الحسيني الذي يعيش في الضاحية الجنوبية ببيروت: “لاحظت أنو الناس بتنظر لرجل الدين كأنه رجل مقدس.. إنسان غريب وعجيب ما بيصح انتقاده وإذا غلط غلطة تقوم الدنيا ولا تقعد”.

ويختلف الحسيني مع الصورة الصارمة لرجل الدين.

وقال: “رجل الدين صار بده يضطر يتكلف ويتصنع بتصرفاته. يعني بدو يضطر يحكي بشكل متباطئ بدو يتحرك بتماوت. إنت هيك روحاني مقدس هيك الناس فهموا”.