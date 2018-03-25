الجيش العراقي يطلق حملة عسكرية لمطاردة فلول داعش شرق البلاد‎

قال مصدر أمني إن القوات العراقية شّنت، اليوم الأحد، عملية عسكرية واسعة في مناطق شمال شرق محافظة ديالى (60 كم شرق بغداد)، لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” بعد مقتل 4 مدنيين بهجوم مسلح في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وأوضح النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، أن “مسلحين مجهولين يرجح أن يكونوا تابعين لتنظيم داعش قتلوا يوم أمس عائلة مكونة من 4 اشخاص بأطراف ناحية السعدية شمال شرق ديالى(شرق)”، مشيرًا إلى أن “طبيبة تعمل في دائرة صحة ديالى من بين القتلى”.

وأضاف الشمري أن “قوات أمنية عراقية بدأت اليوم عقب الحادثة شّن عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في المنطقة بعد أن بدأت العمليات الإرهابية لخلايا التنظيم تتصاعد في الآونة الأخيرة”.

وتقول القيادات العسكرية العراقية إن تنظيم “داعش” الإرهابي بات يعتمد على نحو متزايد على الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال وغرب البلاد في 2014.