العراق.. مقتل 7 بينهم 4 من عائلة واحدة بهجمات متفرقة

قتل 7 عراقيين، بينهم 4 من عائلة واحدة، واثنين من عناصر الأمن الحكومي، السبت، في هجمات متفرقة بمحافظة ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال) والعاصمة بغداد، بحسب بيان للجيش ومصادر أمنية.

وذكر مركز الإعلام الأمني التابع للجيش في بيان، أن أربعة مدنيين من عائلة واحد قتلوا خلال هجوم شنه مسلحون (لم يحدد هويتهم) على حاجز أمني في منطقة العساكرة التابعة لناحية السعدية على بعد 68 كم شمال شرقي بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أحبطت الهجوم على الحاجز الأمني وبدأت عملية أمنية بحثا عن الجناة.

وفي حادث منفصل، بالمحافظة نفسها، قتل عنصر من “الحشد الشعبي” وأصيب 3 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة على دورية لهم في منطقة المنصورية شمال شرقي ديالى، بحسب ما أبلغ النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري الأناضول.

فيما قال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري، إن “عبوة ناسفة انفجرت على مركبة عسكرية يستقلها مقاتلو “الحشد” في قضاء الشرقاط شمالي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل عنصر في الحشد فضلا عن تضرر المركبة العسكرية”.

وفي هجوم آخر، أفاد الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري للأناضول أن مسلحين مجهولين (لم يحدد عددهم) أطلقوا النار على مدني من مسدسات مزودة بكواتم للصوت في منطقة بوب الشام شمالي بغداد وهو ما أدى لمقتله على الفور.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور.

ويلقي المسؤولون العراقيون باللوم على تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقوف وراء هكذا هجمات، ويقولون إن التنظيم بات يعتمد على نحو متزايد على الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال وغرب البلاد في 2014.