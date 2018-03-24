لبنان.. الوزير نهاد المشنوق يُشعل الجدل بفيديو “الأوباش”

أشعل وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، الجدل في لبنان بوصفه بعض منافسيه في بيروت بأنهم “أوباش”، في لقطة ربما كانت كنوع من “النكتة” التي أضحكت الحاضرين، إلا أن الأجواء حاليًا لا تحتمل مثل هذه النكات نظرًا للتوتر المصاحب للأجواء الانتخابية.

جاء ذلك في لقاء مع سيدات من بيروت وبشامون بمقهى “ناي” في خلدة، بدعوة من السيدة نبيلة فتحة، حيث دعا المشنوق إلى “حماية بيروت” من خلال التصويت بكثافة لـ”ألا يسيطر على قرار العاصمة من أهانوها سابقًا”.

واعتبر أن “التقاعس لا يحمي المدينة”.

وقال المشنوق خلال اللقاء: “45 ألف صوت بلوك واحد، حركة أمل وحزب الله والأحباش وفوقهم “شوية أوباش” بيطلعوا 45 ألفًا…”

إلى ذلك ، هاجم وزير الداخلية اللبناني قانون الانتخابات​ الجديد، واصفًا إياه بأنه “لئيم وخبيث”؛ لأنّه يخلق تنافسًا داخل اللائحة الواحدة، مبينًا أن “كلّ صوت فيه يؤثّر ويحرز فارقًا في المنافسة، وكل لائحة تأخذ نوابًا على قدر التصويت الذي حصلت عليه”.

ودعا إلى “تقسيم الأصوات التفضيلية لضمان فوز كلّ المرشحين على اللائحة”.

وقدّم المشنوق، خلال اللقاء، شرحًا حول كيفية إتمام عملية التصويت يوم الانتخابات.