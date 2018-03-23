الجبير: أزمة قطر خارج أجندة القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، مساء الجمعة، إن القمة الخليجية الأمريكية المرتقبة في مايو/آيار المقبل لن تناقش الأزمة مع قطر، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة ستحل خليجيًا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، بحسب الأناضول.

وأضاف الوزير: “نأمل أن تعود قطر إلى الصواب، وأن تعمل على تصحيح ما اقترفته من خطأ”.

ونفى الجبير تأثير الأزمة مع قطر على القمة الخليجية الأمريكية، قائلًا: “فيما يخص القمة، فالخلاف مع قطر لا يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة أو مع توقيت القمة، حيث ستتم مناقشة التحديات التي تواجه واشنطن ودول الخليج، وكذلك التعاون في مجال الأمن وتعزيز قدراتنا المشتركة وتعزيز الاستثمارات”.

وتابع: “ولن نناقش قضية قطر؛ لأن قضية قطر خليجية وستحل خليجيًا”.

وفي تعليقه على القائمة التي أصدرتها قطر، الأربعاء، وصنّفت فيها 20 شخصًا و8 كيانات على قائمة الإرهاب، بينهم أشخاص سبق أن صنفتهم الدول الأربع المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قال الجبير: “سبق أن وضعنا قائمة بممولي الإرهاب ورفضتها قطر وقالت إن الأسماء غير صحيحة، أعتقد أن لديهم مشكلة بالأمر”.

ووصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء الماضي، واشنطن في زيارة تستمر أسبوعين، واستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم ذاته بالبيت الأبيض، في لقاء هو الأول من نوعه بين الجانبين، منذ تعيين بن سلمان وليًا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.