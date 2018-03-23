تفجير يستهدف احتفالًا للتركمان بعيد “نوروز” شمالي العراق‎

انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع، اليوم الجمعة، في احتفال للتركمان بمناسبة عيد “نوروز”، في مدينة كركوك شمالي العراق، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي: إن “عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على جانب الطريق على مقربة من قلعة كركوك وسط المدينة، انفجرت أثناء احتفال للتركمان في المنطقة بمناسبة عيد النوروز”.

و”عيد النوروز” يتزامن مع حلول بداية فصل الربيع من كل عام، ويعد أحد الأعياد المشتركة لعدد من دول وسط آسيا، ورمزًا للأخوة والثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب أوراسيا.

وأكد العبيدي أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات. وأشار إلى أن قوات من مكافحة الإرهاب (نخبة الجيش) اعتقلت شخصًا يُعتقد أنه قام بتفجير العبوة.

ولم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، ويلقي مسؤولو العراق باللوم على تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقوف وراء مثل هذه الهجمات.

واستعادت القوات العراقية في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل كامل قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك) والذي كان آخر معقل لتنظيم “داعش” في المحافظة.

كما أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة جميع أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان سيطر عليها في 2014، وكانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

لكن خلايا التنظيم المنتشرة في العراق شنت هجمات عنيفة على مدار الأشهر الماضية في مختلف أرجاء البلاد، وخاصة في محافظة كركوك.