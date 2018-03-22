مصر تفتح معبر رفح لمدة يومين

أعلنت مصر، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، فتح معبر رفح البري الحدود مع قطاع غزة، لمدة يومين بدءًا من اليوم الجمعة، وفق مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن السلطات قررت فتح المعبر لعبور المساعدات والحالات الإنسانية.

من جانبها، أكدت سفارة فلسطين بالقاهرة، في بيان، أن “السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح يومي الجمعة والسبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين”.

ووجه السفير فلسطين دياب اللوح، “الشكر لمصر على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني”.

ويأتي هذا بعد نحو شهر من قرار مصر “بشكل مفاجئ”، في 21 فبراير/ شباط الماضي، إغلاق المعبر بعد فتحه ليوم واحد، وفق بيان للسفارة الفلسطينية آنذاك.

وينفذ الجيش المصري، منذ 9 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية واسعة بالبلاد تشمل محافظة شمال سيناء المحاذية لحدود قطاع غزة.

ويدير المعبر في الوقت الحالي حكومة الوفاق الفلسطينية، بعد أن تسلمته مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من حركة حماس، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.