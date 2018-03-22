“فيلق الرحمن” يعلن عن هدنة في إحدى مناطق الغوطة

أعلن متحدث باسم جماعة فيلق الرحمن المسلحة السورية، الخميس، أنه “جرى الاتفاق من حيث المبدأ” على وقف لإطلاق النار في جيب خاضع للجماعة بمنطقة الغوطة الشرقية.

وقال المتحدث، وائل علوان، في رسالة صوتية من إسطنبول، نشرت “رويترز” نصها: “فيلق الرحمن أعاد الاتصال عبر الأمم المتحدة التي توصلت إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، يبدأ في الساعة صفر بتوقيت دمشق من يوم الجمعة”.

وأضاف علوان أنه “ستكون هناك جلسة مفاوضات نهائية لمفاوضة الجانب الروسي على إيجاد حل ومخرج يضمن سلامة المدنيين، ويضمن عدم استمرار هذه المعاناة التي يعيشونها”.

وتابع أن “لجنة من الجيب تتألف من وفد من فيلق الرحمن ومؤسسات مدنية ستشارك في جلسة المفاوضات”.

من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، مساء الخميس، إنه ينبغي على رئيس النظام السوري بشار الأسد الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضافت نويرت، في مؤتمر صحفي عقدته مساءً، بمقر الخارجية، أن “على رئيس النظام السوري أن يتوقف عن قتل شعبه”.