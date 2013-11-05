الفلسطينيون يشيّعون شهيدين

رام الله-أُعلن صباح الثلاثاء عن استشهاد الأسير الفلسطيني حسن عبد الحليم الترابي من قرية صرّة في محافظة نابلس في مستشفى "العفولة" الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع لـ "إرم" إن الترابي (23 عاما) لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى الذي نقل إليه مؤخرا من معتقله، نتيجة تدهور وضعه الصحي لإصابته بمرض سرطان الدم منذ سنوات. وأكد قراقع "أن الترابي كان يصارع الموت بسبب الإهمال الطبي الذي لحق به داخل سجون الاحتلال"، مشيرا إلى وجود اتصالات تجري الآن لنقله إلى نابلس ليوارى الثرى في مسقط رأسه. وأفاد قراقع بأن الشهيد الترابي الموقوف في سجن "مجدو" منذ 10 شهور، أصيب بنزيف داخلي نتيجة انفجار في الأوعية الدموية، نقل على إثره من داخل السجن إلى مستشفى العفولة في السادس عشر من آذار/ مارس الماضي ، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

وبين أن جثمان الشهيد سينقل من مستشفى "العفولة" إلى مستشفى رفيديا في نابلس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وسينقل إلى مسقط رأسه في بلدة صرّه، حتى يتم تشيع جثمانه بعد صلاة العصر مباشرة .