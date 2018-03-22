المرصد السوري: تدفق مدنيين من دوما إلى مناطق خاضعة للحكومة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أعدادًا كبيرة من المدنيين السوريين يغادرون مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية، صباح اليوم الخميس.

كما أظهر بث روسي حي على الإنترنت، مجموعات من المدنيين يحملون أطفالهم وأمتعتهم ويدخلون أراضي خاضعة للحكومة.

وقال المرصد، إن حوالي 1500 شخص غادروا المدينة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وغادر 2000 أمس الأربعاء.

وأظهر بث على موقع وزارة الدفاع الروسية، ما قيل إنها لقطات حية من معبر الوافدين الذي يربط بين دوما والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأظهر البث الذي استمر لدقائق، توافد عشرات الأشخاص في مجموعات صغيرة سيرًا على طريق مترب مرورًا بجنود مسلحين.

وكان بعضهم يحمل متعلقاتهم وحمل آخرون أطفالًا أو كانوا يدفعون عربات أطفال، وشوهد على الطريق رجل يرتدي قميصًا أحمر يحمل شعار الهلال الأحمر العربي السوري.

ومدينة دوما هي المنطقة الأعلى كثافة سكانية في الغوطة الشرقية، وتحاصرها الحكومة بالكامل منذ أكثر من أسبوع.

وكانت جماعة “جيش الإسلام” التي تسيطر على المدينة، قالت إنها عازمة على مواصلة القتال، وذلك بعد الحملة التي تشنها الحكومة منذ شهر والتي سيطرت خلالها على 70 % من الغوطة الشرقية التي كانت معقلًا للمعارضة.

ورغم ذلك قال المرصد، إن مغادرة المدنيين للمنطقة تأتي بموجب اتفاق بين الجماعة وروسيا حليفة الحكومة السورية.

واتهمت الحكومة السورية وروسيا المعارضة في الغوطة الشرقية بمنع المدنيين من الرحيل، وقالتا إن الهجوم على الغوطة ضروري لإنهاء حكم إسلاميين متشددين لسكان المنطقة.

ويقول المرصد السوري، إن الحملة على الغوطة أدت لمقتل أكثر من 1500 شخص حتى الآن.