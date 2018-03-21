العراق يرفض التوغل التركي داخل أراضيه

أكد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، رفض بلاده التوغل التركي داخل أراضيه “بصورة قاطعة”.

وقال الجعفري، خلال لقائه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الذي يزور العاصمة بغداد، “إننا نرفض رفضَا قاطعًا خرق القوات التركية للأراضي العراقية، ونجدد مطالبتنا بسحب القوات التركية من بعشيقة”.

وأضاف الجعفري، أن “العراق لن يسمح بوجود أي قوات على أراضيه لتقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار”، مشيرًا إلى أن “إستراتيجيتنا قائمة على تعزيز المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر والحفاظ على السيادة، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية”.

وتأتي تصريحات الجعفري بعد تحذير الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، بغداد من عدم وضع حد لنشاط حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، مؤكدًا في الوقت نفسه توسيع العملية التركية في سوريا إلى مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الكرد وصولًا إلى الحدود العراقية.