إسرائيل تنشر فيديو لتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007

اعترف الجيش الإسرائيلي رسميًا اليوم الأربعاء بتدمير ما يشتبه أنه مفاعل نووي سوري في ضربة جوية عام 2007، قائلاً إن ” الضربة الجوية أزالت تهديدًا كبيرًا على إسرائيل والمنطقة وكانت رسالة إلى آخرين.”

وجاء الإعلان اليوم بشأن “عملية خارج الصندوق” بعد إنهاء أمر رقابي عسكري استمر لأكثر من عشر سنوات كان يحظر بموجبه على أي مسؤول إسرائيلي التحدث بشأن العملية.

وأعقب الاعتراف الإسرائيلي نشر مواد تم رفع السرية عنها حديثًا وتشمل صورًا وتسجيلاً مصورًا من قمرة قيادة طائرة للحظة التي دمرت فيها ضربة جوية منشأة الكبر في الصحراء القريبة من دير الزور على مسافة أكثر من 480 كيلومترًا داخل سوريا.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال جادي إيزنكوت في البيان الصادر اليوم “الرسالة من الهجوم على المفاعل النووي في 2007 هي أن دولة إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجودنا”.

وأضاف “كانت هذه رسالتنا في 2007 وتظل رسالتنا اليوم وستكون رسالتنا في المستقبل القريب والبعيد”.

ويأتي توقيت قرار إسرائيل الإعلان عن الضربة وتبريرها بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نداءات متكررة في الشهور الأخيرة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء صارم بشأن إيران حليفة سوريا.

وحذر نتنياهو مرارًا من أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي “ليس الآن ولا بعد عشر سنوات ولا في أي وقت” ولن تسمح ببناء مصانع صواريخ في سوريا يمكن أن تهدد إسرائيل أو توفر أسلحة متقدمة لحزب الله الشيعي المدعوم من إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء إن على المنطقة بأكملها استيعاب الدرس من الضربة التي نفذتها إسرائيل في عام 2007 ضد ما يشتبه في أنه مفاعل نووي سوري.

وأضاف في بيان بعد اعتراف إسرائيل رسميًا بمهمة تدمير مفاعل الكبر عام 2007 “الدوافع لدى أعدائنا تنامت في السنوات الأخيرة ولكن قدرة قوات الدفاع الإسرائيلية تنامت أيضًا”.

وقال “الكل في الشرق الأوسط سيعمل جيًدا لاستيعاب هذه المعادلة”.