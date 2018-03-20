المرصد السوري: داعش يقتل 36 جنديًا سوريًا قرب دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحي تنظيم داعش قتلوا 36 جنديًا سوريًا خلال اشتباكات عنيفة وقعت في أحد أحياء دمشق.

وأوضح المرصد أن “مسلحي داعش الذين يسيطرون على حي القدم الصغير في دمشق، حققوا بعض المكاسب على الأرض بعد طرد وحدات الجيش السوري التي تحركت صوب منطقة مجاورة، غادرها مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي”.

وأضاف أن “التنظيم المتشدد قتل خلال اشتباكات استمرت 24 ساعة 36 جنديًا سوريًا”.

ويقع حي القدم على المشارف الجنوبية للعاصمة السورية، ولم يكن جزءًا من الهجوم المستمر منذ شهر الذي يشنه الجيش على المعارضة في الغوطة الشرقية.

والحي قريب من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي شهد قتالًا شرسًا في بداية الصراع السوري الذي دخل عامه الثامن.