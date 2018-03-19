الجيش التونسي يقوم بعملية أمنية قرب الحدود الليبية

المصدر: ا ف ب

قالت وزارة الداخلية في تونس إن قواتها تحاصر مسلحًا وتتبادل معه إطلاق النار في بيت ببلدة بن قردان قرب الحدود التونسية اليوم الإثنين بينما فجر مرافقه نفسه.

والقوات التونسية في حالة تأهب قصوى منذ هجمات دامية في 2015 خلفت عشرات القتلى من السياح حين هاجم متشددون متحف باردو وفندقًا بمنتجع سوسة السياحي.

ولم تعط وزارة الداخلية مزيدًا من التفاصيل عن هوية المسلحين لكن مصدرًا أمنيًا قال إنه يرجح أن يكون المسلحان “إرهابيين وضعتهما الوزارة على لائحة التفتيش منذ أسابيع”.

ودعت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي “التونسيين للمساعدة في التفتيش السريع على عنصرين إرهابيين خطيرين” نشرت صورهما خشية شن هجمات.

وتخشى تونس خطر الخلايا النائمة للتنظيمات المتشددة وعودة مقاتلين من سوريا والعراق وليبيا مع تلقي تنظيم الدولة الإسلامية هزيمة هناك.