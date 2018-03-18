بلدية إسرائيلية توقف مناقصات لبيع أراض خوفًا من تمدد عربي

أوقفت بلدية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة، جميع المناقصات المستقبلية لبيع الأراضي في البلدة، بعدما تبين أن الأغلبية العربية اشترت نصف الأراضي التي عرضت للبيع.

وقال رئيس مجلس محلي بلدة “كفار فراديم” في منطقة الجليل الغربي، سيفان يحيئلي، إن “البلدة عرضت 125 قطعة أرض للبيع، اشترى عرب الداخل 58 منها بنسبة تقارب الـ50%”.

وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” فإن “رئيس البلدية أرسل برقية إلى الأهالي، يخبرهم فيها بقراره، وأنه جاء لكونه مؤتمنًا للحفاظ على الطابع اليهودي العلماني للبلدة”.

وأعلن يحيئلي، أنه “سيقدم إلى الحكومة مقترحًا لإيجاد حلول من شأنها الحفاظ على التوازن الديمغرافي في البلدة”.

ويأتي قرار رئيس البلدية، بعد أن ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي البلدة الإسرائيليين، بارتفاع نسبة العرب ممن فازوا بالمناقصات، معربين عن “خشيتهم من بناء مساجد مستقبلًا وإحياء ذكرى النكبة بدلًا من الاحتفال بما يسمى استقلال دولتهم والعلم الفلسطيني بدلًا من الإسرائيلي”.

في المقابل اعتبر السكان العرب في البلدة القرار بـ”العنصري”، مؤكدين أن “غالبية القرى العربية المجاورة، تعاني أزمة سكن، وأنه لا مناص من أن ينتقل سكانها إلى التجمعات السكنية اليهودية”.

ويوجد في “كفار فراديم” المتوقع ارتفاع سكانها إلى 14 ألف نسمة، نحو 1700 منزل، إضافة إلى مخطط لبناء 2200 منزل إضافي.

ويشكل العرب في إسرائيل قرابة 20% من السكان، ويبلغ عددهم نحو مليون ونصف مليون نسمة، ويسكن غالبيتهم في مناطق الجليل (شمال)، المثلث (وسط)، النقب (جنوب).