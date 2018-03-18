محكمة عراقية تصدر أمرًا باعتقال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي

أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة شمالي العراق، اليوم الأحد، أمرًا باعتقال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، الذي يواجه تهمًا بالفساد.

وقالت هيئة النزاهة العراقية في بيان، “إنه صدر أمر قبض عن محكمة تحقيق نينوى (شمال)، بحق أثيل النجيفي”، بينما لم توضح الهيئة التهم المنسوبة للنجيفي.

لكن مصدرًا في الهيئة فضّل عدم كشف اسمه أكد “أنه تم تعميم أمر القبض من قبل المحكمة على جميع المحافظات لتنفيذه”.

وأضاف أن “القرار جاء بعد النظر في دعوى قضائية ضد النجيفي، اتُّهم فيها بالتوقيع على صرف سلف مالية على نحو مخالف للقانون، قُبيل اقتحام تنظيم داعش مدينة الموصل عام 2014”.

ويأتي قرار المحكمة بعد أقل من شهرين، على إصدار محكمة جنح الرصافة ببغداد، حكمًا غيابيًا بحبس النجيفي 3 سنوات، ومنعه من السفر وحجز أمواله غير المنقولة إثر إدانته بالفساد.

ويقول محافظ نينوى السابق إن جميع القضايا التي ترفع ضده في المحاكم العراقية تقف وراءها دوافع سياسية.