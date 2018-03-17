روسيا تعلن عن مؤشرات على تحضير واشنطن لضرب سوريا بصواريخ مجنحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن وجود مؤشرات على تحضير أمريكا لتوجيه ضربات ضد أهداف تابعة للنظام السوري، بصواريخ مجنحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي.

وقال رودسكوي، إن “الولايات المتحدة تجري إعادة تموضع لسفن هجومية تابعة لأساطيلها في البحر الأحمر والخليج العربي وشرقي البحر الأبيض المتوسط”.

وسبق أن هاجمت القوات الأمريكية في تموز/يوليو 2017، قاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام بمحافظة حمص السورية، مستهدفة طائرات للنظام ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار.

وكانت تلك الضربة الأمريكية ردًا على قصف النظام قبلها بأيام، بلدة خان شيخون في إدلب بأسلحة كيماوية.