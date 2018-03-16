تقرير إسرائيلي: ترامب يؤجل طرح “صفقة القرن”

كشف موقع “ديبكا” الإخباري الإسرائيلي المرتبط بمصادر استخباراتية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل طرح مبادرته للسلام في الشرق الأوسط لعام أو عامين، دون أن يبدي أسباب هذا التأجيل.

وأفاد الموقع، أن ترامب اتخذ القرار خلال اجتماع إقليمي بشأن الأوضاع في قطاع غزة عقد في البيت الأبيض منذ يومين، وأنه طلب من مبعوثه للشرق الأوسط جيسون جرينبلات أن يبلغ المشاركين بالمؤتمر بهذا القرار.

وقال الموقع في تقرير نشره مساء أمس: “قرر ترامب أن يشطب مبادرته للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل من جدول أعماله الحالي لأجل غير محدد”.

وأضاف: “لم يعلن ترامب هذا القرار بشكل رسمي لكنه طلب من مبعوثه للمنطقة جرينبلات أن يبلغ الحاضرين في مؤتمر غزة بالقرار”، وعندما تم سؤال جرينبلات متى سيعاود ترامب إحياء تلك المبادرة أجاب: “ليس قبل عام أو عامين”.

وأشار الموقع إلى أنه سينشر دوافع ترامب لاتخاذ هذا القرار في نشرته الأسبوعية غدًا السبت.

وحضر اجتماع غزة، الثلاثاء الماضي، 19 دولة بما فيها المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين ومصر ومندوبين من عدة دول أوروبية، فيما قاطعته السلطة الفلسطينية.