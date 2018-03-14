مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب في ليبيا‎

المصدر: أ ف ب

صدرت مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب ليبي وأجنبي، متورطين في شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية، كما أعلن، يوم الأربعاء، مكتب المدعي العام الليبي.

وقال الصديق الصور، رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام: “لدينا 205 مذكرات توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة، والاتجار بالبشر، وحالات تعذيب وقتل واغتصاب”.

وأضاف أن عناصر في قوات الأمن ومسؤولين عن مخيمات لإيواء المهاجرين وعاملين في سفارات دول أفريقية في ليبيا متورطون في الهجرة غير المشروعة.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وأصبحت مركزًا يتوجه إليه مئات آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرًا.

وقال الصور: “إن التحقيقات حول شبكات المهربين أجريت بالتنسيق مع النيابة الإيطالية”.

وفي كانون الأول/ديسمبر، اتفقت روما وطرابلس على تشكيل “خلية مشتركة”؛ للتصدي لمهربي المهاجرين، بإشراك الاستخبارات وخفر السواحل والقضاء من البلدين.

وتابع المسؤول الليبي أن “تحريات مكتبه سمحت بإقامة رابط مباشر بين مهربي المهاجرين وعناصر تنظيم داعش”.

وأوضح أن المتطرفين يستفيدون من شبكة المهربين للانتقال من بلد إلى آخر واللجوء إليه أو تلقي العلاج.

وقال: “إن التحقيق حول وثائقي قناة سي إن إن الأمريكية الذي أظهر بيع مهاجرين عبيد في ليبيا لا يزال جاريًا”.

والوثائقي الذي نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر، أجج الانتقادات لوضع المهاجرين في ليبيا.

وبحسب التحقيق، هناك عمليات بيع مهاجرين بين مهربين لكن ليس كعبيد، بحسب المسؤول الليبي.