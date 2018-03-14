شرطة كردستان تصدر مذكرة قبض بحق برلمانية عراقية

أصدرت شرطة محافظة أربيل في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، مذكرة قبض بحق النائبة في البرلمان العراقي عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد، إثر اتهامها بالإساءة لقوات الأمن الكردية.

وقالت النائبة في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن شرطة أربيل أصدرت مذكرة قبض بحقها على خلفية التهم والانتقادات التي وجهتها إلى مسؤولين بالمحافظة.

لكن مدير شرطة أربيل عبد الخالق طلعت قال لوسائل إعلام كردية، إن مذكرة القبض صدرت بتهمة تحقير دور البيشمركة وعوائل الشهداء.

وأضاف، أن قرار القبض على سروة عبد الواحد، صدر عن القضاء وسيتم القبض عليها؛ لأنها متهمة بتحقير دور البيشمركة وعوائل الشهداء.

وتترأس سروة عبد الواحد كتلة التغيير في البرلمان العراقي الاتحادي، وتناهض مواقف السلطات في أربيل وسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، وترفض الخلافات الحاصلة مع بغداد.