الحكومة الفلسطينية: قيادات حماس رفضت لقاء الحمدالله ما يشير لتورطها بمحاولة الاغتيال

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، اليوم الثلاثاء، إن قيادات من حركة حماس رفضت استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، الذي وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، في زيارة قصيرة تستمر لساعات.

وأضاف اليوسف في حديث لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن “الحمد الله وجه أمس دعوة لعدد من قيادات حركة حماس للمشاركة في افتتاح محطة تنقية مياه كان قد افتتحها اليوم، إلا أنها رفضت الدعوة، وهذا يعني تورطهم في محاولة الاغتيال”.

وأكد على “تمسك الحكومة في المضي قدمًا لتقديم واجباتها للمواطنين في المحافظات كافة بما فيها الجنوبية (قطاع غزة)”.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، أعلنت أن انفجارًا وقع أثناء مرور الموكب الذي يقل رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، عقب وصولهم للقطاع، في منطقة بيت حانون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إياد البزم، في بيان إن انفجارًا وقع أثناء مرور موكب رئيس الوزراء في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، لم يسفر عن إصابات.

وأكد أن “الموكب استمر في طريقه لاستكمال افتتاح محطة تحلية المياه شمال القطاع”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية بغزة تحقق في أسباب الانفجار.

ورافق الحمد الله، في زيارته، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، ماجد فرج.