الجيش التركي يعلن تطويق عفرين السورية والأكراد ينفون

أعلن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، أنه طوّق مدينة عفرين شمال سوريا، فيما نفت ذلك وحدات حماية الشعب الكردية.

وذكر الجيش في بيان أنه “والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا عفرين شمال سوريا”، فيما يمثل ذلك تقدمًا كبيرًا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد في المدينة.

وأضاف البيان، أن الجيش سيطر -أيضًا- على “أراضٍ شديدة الأهمية في المنطقة”.

وكان متحدث باسم الحكومة التركية أكد، أمس الإثنين، أن الجيش سيطر على أكثر من نصف عفرين.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ما ذكره الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، قائلًا إن “الجيش التركي وحلفاءه من المعارضين السوريين يطوقون عفرين وبلدة قريبة و90 قرية”.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن “الطريق الوحيد للخروج من المنطقة أصبح في نطاق النيران التركية، ومن ثم لا يمكن المرور به”، مضيفًا أن “700 ألف شخص محاصرون الآن”.

في المقابل، نفت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، صحة ما ذكره الجيش التركي بشأن تطويق عفرين.

وقال المتحدث باسم الوحدات، نوري محمود، إن “القوات التركية تقصف جميع الطرق المؤدية إلى مدينة عفرين؛ لكن لا صحة لبيان الجيش التركي”، الذي وصفته بأنه “دعاية”.

وأضاف محمود أن “عفرين محاصرة من جميع الجهات منذ فترة طويلة، لكن ما من سبيل للذهاب إلى عفرين”، مشيرًا إلى أن أنقرة “تنشر أخبارًا كاذبة لأغراض معنوية”، على حد تعبيره.