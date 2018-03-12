المئات يفرون من عفرين مع تقدم القوات التركية

المصدر: أ ف ب

فرّ مئات المدنيين، اليوم الإثنين، من مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، بعدما باتت القوات التركية على مشارفها، في وقت تنتظر فيه عشرات السيارات السماح لها بالعبور إلى مناطق سيطرة قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: “وصل أكثر من ألفي مدني إلى بلدة نبل التي تسيطر عليها قوات موالية للنظام شمال حلب”، مشيرًا إلى أن “المئات لا يزالون في الطرقات ويصلون تباعًا”.

وشوهدت عشرات السيارات والحافلات محملة بمدنيين وحاجياتهم، وهم ينتظرون سماح المقاتلين الأكراد لهم بمغادرة المنطقة عبر معبر الزيارة جنوبًا والذي تسلمه الجيش السوري اليوم.

ولعفرين حاليًا منفذ وحيد يربطها بمدينة حلب شمالًا ويمر ببلدتي نبل والزهراء.

وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 20 كانون الثاني/ يناير هجومًا واسعًا ضد منطقة عفرين، تقول إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية.

وسيطرت القوات التركية على نحو 60% من المنطقة، ووصلت السبت إلى مشارف مدينة عفرين التي تشهد اكتظاظًا سكانيًا؛ جراء حركة النزوح الكبيرة إليها.

وتعاني المدينة من وضع “إنساني مأساوي” وفق ما قال مسؤولون أكراد، وزاد اقتراب القوات التركية خشية سكانها من تعرضهم لحصار كامل أو لهجوم بري.