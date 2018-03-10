ردًّا على تقارير أمريكية.. مسؤول فلسطيني: مشاريع التوطين ستسقط

أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا، صباح السبت، أن مشاريع التوطين ستسقط، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته سيتصدون لإزاحة قضية اللاجئين عن الطاولة .

وجاءت تصريحات الآغا للإذاعة الفلسطينية الرسمية، تعقيبًا على تقارير تحدثت عن مساع أمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينين في أماكن سكناهم.

كما أكد الآغا أهمية الاجتماع المرتقب في روما، في الخامس عشر من الشهر الجاري، لبحث الأزمة المالية للأونروا وتأمين ميزانية ثابته للوكالة الأممية.

وقال: “هذا الاجتماع ضروري، فهو يأتي لبحث وتقرير ميزانية دائمة وكافية للوكالة، لا تتعرض لأي هزات، وهذا الاجتماع أعد له الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء تحت رعاية الأردن ومصر والسويد، وسيدعى إليه الدول المانحة الكبرى”.

وكانت أوساط دبلوماسية أوروبية قد تحدثت عن خطوة أمريكية مرتقبة لفرض “توطين” اللاجئين الفلسطينيين في أماكن سكناهم.

وكشفت عن اتفاق حصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته قبل أيام إلى واشنطن لإعلان خطة لـ”توطين” اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، قبل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في منتصف أيار/مايو المقبل، ومن المرجح أن يحصل ذلك نهاية الشهر الجاري أو مطلع نيسان/أبريل المقبل.

وما تؤكد عليه الأوساط الأوروبية أن التوطين المطروح أمريكيًا سيكون مجانيًا ودون مقابل، ووفقًا لخطة ترامب، لا يشمل التوطين أي تقديمات اقتصادية، وسيكون أمرًا واقعًا في لبنان والأردن.