الإعلان عن موعد التحاق أول دفعة من البدون بالجيش الكويتي

توقعت مصادر كويتية أن يتم قبول أول دفعة من العسكريين غير الكويتيين – البدون – بالجيش في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان إقرار قانون قبول غير الكويتيين في الجيش الكويتي، الذي أقره مجلس الأمة مؤخرًا قد أملى على الإدارة القانونية في وزارة الدفاع بحث الوضع القانوني لما يقارب من 3 آلاف عسكري من أبناء الكويتيات غير محددي الجنسية، والذين تم قبولهم قبل عامين.

وتهدف وزارة الدفاع من ذلك دراسة مدى عدم وجود شبهة قانونية أو أخطاء إجرائية في قرارات تعيينهم بالجيش، بسبب عدم وجود القانون آنذاك.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية عن مصادر عسكرية قولها “إن هناك عددًا من المخارج القانونية التي يتم بحثها، أهمها اعتبار عمل أبناء الكويتيات قبل تطبيق القانون على مبدأ أجر مقابل عمل، وأن يتم احتساب مدة الخدمة بعد إقرار القانون وبتاريخ حديث يلغي خدمة العامين الماضيين”.

وذكرت المصادر أن الإدارة القانونية تبحث عن مخرج قانوني يتفق مع روح القانون وفق التشريع الأخير، منعًا لأي طعن في عملية التعيينات تلك، حيث سيتم رفع مذكرة قانونية بالمخرج القانوني الأنسب إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

وبحسب الصحيفة، شرعت وزارة الدفاع بإعداد احتياجاتها من التخصصات العلمية والعملية التي تحتاجها في قطاعاتها، تمهيدًا لشغلها من خلال المتطوعين غير الكويتيين، من حملة التخصصات النادرة والتي لا يوجد إقبال عليها من قبل الكويتيين.

وقالت مصادر عسكرية “إن قبول أول دفعة من غير الكويتيين “البدون” في الجيش سيكون في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك لأن قانون قبول غير الكويتيين بالجيش لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 3 أشهر، وبعد صدور قرار وزاري من النائب الأول وزير الدفاع، وهذا يعني أن يكون ذلك في شهر حزيران/ يونيو المقبل، ليدخل الصيف والذي تمنع فيه وزارة الدفاع من عقد دورات صيفية لصعوبة الطقس، الأمر الذي يعني أن المتطوعين سيدخلون ضمن موسم التدريب والذي ينطلق في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام.