“جيش الإسلام” في الغوطة بسوريا يوافق على إجلاء مقاتلين من جبهة النصرة

أعلنت جماعة جيش الإسلام السورية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على إجلاء مقاتلي جبهة النصرة المحتجزين لديها في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة، إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقالت الجماعة في بيان على تويتر، اليوم الجمعة، إن قرارها جاء بالتشاور مع الأمم المتحدة وعدد من الأطراف الدولية وممثلي المجتمع المدني من الغوطة الشرقية.

وعلى صعيد متصل، قال التلفزيون السوري: “إن عددًا من المسلحين وأسرهم بدأوا يغادرون منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة مسلحي المعارضة على مشارف دمشق”.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لأشخاص يصعدون إلى حافلة.

وقال مراسل التلفزيون المملوك للدولة: إن “الرجال المسلحين خرجوا من الغوطة الشرقية عبر معبر الوافدين، إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية”.