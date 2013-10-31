مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف

إقتحم مئات المستوطنين المتطرفين الخميس قبر يوسف شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وسط إجراءات أمنية إسرائيلية وحراسة مشدده .

وقالت مصادر أمنية محلية في نابلس إن ست حافلات تقل ما يقارب 300 مستوطن متزمت إقتحموا قبر يوسف لأداء الصلوات والطقوس الدينية التلمودية وسط إنتشار إسرائيلي مكثف في محيط القبر.

واضافت المصادر أن عشرات الشبان الفلسطينيين رشقوا جنود الإحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغه فيما رد الجنود بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بإتجاه الشبان.

ويعتبر مقام يوسف مقاماً مقدساً لدى اليهود منذ إحتلال الضفة الغربية عام 1967.

وحسب المعتقدات اليهودية فإن عظام النبي يوسف إبن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان التابع لمدينة نابلس (شكيم) الواقعة شرق مدينة نابلس الحالية.

ويرى بعض علماء الآثار الفلسطينيين أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون وهو لشيخ مسلم إسمه يوسف الدويكات .