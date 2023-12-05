"على الأرض ودون تخدير".. عمليات جراحية وولادات وسط الجحيم في غزة

يواجه مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وهو الوحيد الذي ما زال يعمل في تلك المنطقة، وضعاً كارثياً بسبب الظروف التي خلفتها الحرب على غزة، وحصار الجيش الإسرائيلي للمستشفى واستهداف أجزاء منه.

وتجتمع في المستشفى معاناة مركبة، فرضتها قلة الإمكانيات وارتفاع أعداد الإصابات والضحايا، إضافة لشح الوقود والخطر الذي يواجهه العاملون فيه والنازحون إليه، مع اقتراب آليات الجيش الإسرائيلي منه.

وقال الدكتور أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان، إن "المستشفى أصبح الوحيد الذي يقدم خدمات صحية لسكان محافظة الشمال، ويواجه وضعاً كارثياً بمعنى الكلمة؛ بسبب تكدس الحالات بشكل كبير جداً، وحالات النساء الولادة، وتكدس النازحين الذين ينشدون الأمان".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المستشفى تعرض للقصف عدة مرات كان آخرها أمس بعد استهداف بوابة المستشفى؛ ما أدى لاستشهاد ستة من النازحين وإصابة العشرات".