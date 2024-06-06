منظر جوي يظهر مركبات مشتعلة أثناء إطلاق صواريخ من قطاع غزة في عسقلان بجنوب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023
منظر جوي يظهر مركبات مشتعلة أثناء إطلاق صواريخ من قطاع غزة في عسقلان بجنوب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023رويترز

"الشاباك" الإسرائيلي يبدأ تحقيقات داخلية بشأن هجوم 7 أكتوبر

كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" بدأ تحقيقات داخلية في وحداته بجبهة الجنوب بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت القناة العبرية أن التحقيق يركز على أداء وحدة "تكليا" المكلفة بغلاف غزة يوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وعمل الجهاز خلال الحرب.

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وأشارت القناة إلى أنه خلافًا للجيش سيحقق "الشاباك" مع وحدات سرية أخرى بشأن هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، ولن يسمح بنشر تفاصيل تلك التحقيقات.

وفي فجر يوم السبت الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنَّت حركة حماس عملية باسم "طوفان الأقصى" شملت هجومًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا وتسللًا إلى بضع مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، أسفر عن مئات القتلى والأسرى.

طوفان الأقصى
حرب غزة

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