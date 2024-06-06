"الشاباك" الإسرائيلي يبدأ تحقيقات داخلية بشأن هجوم 7 أكتوبر
كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" بدأ تحقيقات داخلية في وحداته بجبهة الجنوب بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت القناة العبرية أن التحقيق يركز على أداء وحدة "تكليا" المكلفة بغلاف غزة يوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وعمل الجهاز خلال الحرب.
وأشارت القناة إلى أنه خلافًا للجيش سيحقق "الشاباك" مع وحدات سرية أخرى بشأن هجوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، ولن يسمح بنشر تفاصيل تلك التحقيقات.
وفي فجر يوم السبت الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنَّت حركة حماس عملية باسم "طوفان الأقصى" شملت هجومًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا وتسللًا إلى بضع مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، أسفر عن مئات القتلى والأسرى.