"الشاباك" الإسرائيلي يبدأ تحقيقات داخلية بشأن هجوم 7 أكتوبر

كشفت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" بدأ تحقيقات داخلية في وحداته بجبهة الجنوب بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت القناة العبرية أن التحقيق يركز على أداء وحدة "تكليا" المكلفة بغلاف غزة يوم الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وعمل الجهاز خلال الحرب.