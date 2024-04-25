فرقاطة يونانية تعترض مسيرتين لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر

اعترضت سفينة حربية يونانية، تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم الخميس، طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثيين من اليمن صوب سفينة تجارية.

وذكر مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية لوكالة "رويترز": "صباح اليوم الخميس أطلقت الفرقاطة اليونانية هايدرا، التي كانت ترافق سفينة تجارية في خليج عدن، النار على طائرتين مسيّرتين".

وأضاف "دمّرت واحدة، بينما ابتعدت الأخرى". وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع تفاصيل الواقعة.